Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Samsun’da yalnız yaşayan bir kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Yeşilalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Şehri Dilek (55), evinde yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. İpi keserek kadını yere indiren yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şehri Dilek’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Dilek’in cansız bedeni otopsi için Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehri Dilek’in hiç evlenmediği ve yazın tek başına yaşadığı, kış aylarında ise İstanbul’daki kardeşinin yanında kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.