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Yakup Süngü: “Amaç kadınları iş piyasasında ayakta tutmak”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaretinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen, ‘Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi’ (WomenUp) hakkında bilgi veren SGK Primler Daire Başkanı Yakup Süngü, “Kadınları iş piyasasında girişimcilikte ayakta tutabilmeyi sağlamak ve onları desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

SAMSUN 09.03.2022, 13:16
Yakup Süngü: “Amaç kadınları iş piyasasında ayakta tutmak”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaretinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen, ‘Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi’ (WomenUp) hakkında bilgi veren SGK Primler Daire Başkanı Yakup Süngü, “Kadınları iş piyasasında girişimcilikte ayakta tutabilmeyi sağlamak ve onları desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete karşı güçlendirmek ve kayıt dışı kadın istihdamını önlemek amacıyla kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete karşı güçlendirmek ve kayıt dışı kadın istihdamını önlemek amacıyla Avrupa Birliği tarafından desteklenen, ‘Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi’ (WomenUp) tanıtım toplantısı için Samsun’a gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Pirimler Daire Başkanı Yakup Süngü, beraberindeki heyet ve Samsun SGK İl Müdürü Ünal Kaya ile birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti.

Kadın girişimcinin ayakta durmasını amaçlıyoruz

Ziyaretinde Samsun’la birlikte 7 ilde uygulanacak olan WomenUp projesi hakkında bilgi veren SGK Primler Daire Başkanı Yakup Süngü, “Değeri 29 milyon avro olan ’WomenUp projesi, kadınları iş piyasasında girişimcilikte ayakta tutabilmeyi sağlamak ve onları desteklemek için geliştirilmiştir. Kadın çalışan sayımız belli bir oranda var ama burada özellikle kadın girişimci ve kadın olsun istedik. Kadın işveren kadın işçi çalıştırıyorsa ve bu işletme 9’dan az sigortalı işçi çalıştırıyorsa en azından bu kadını da sigortalatmak istiyoruz. Kısacası kadın girişimcinin ayakta durmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Burada Samsunlu girişimci ve çalışan kadınlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. WomenUp projesi için Samsun’da başvurular devam ediyor. Projeden destek almak isteyen kadınlarda aranan şartlar ise, 65 yaşından küçük olması, emekli olmaması, işverenin birinci derece yakın olmaması ve en az 1 ay süreyle işsiz olması. Kadın işveren işin gerekli şartlar ise, işyerinde en fazla 9 işçi çalıştırıyorsa veya henüz işçi çalıştırmıyorsa, işyerine ilave kadın işçi aldıysa, işletme 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulduysa ve çalıştırılan işçilere ait ödenmemiş prim borcu brüt asgari ücreti geçmiyorsa olarak belirlendi” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, projenin hedefine ulaşması için Oda olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

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