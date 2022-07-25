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Yakakent’te Türk Somonu Şöleni

Samsun’un Yakakent ilçesinde organize edilen "48. Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali" etkinlikleri çerçevesinde "Yakakent Türk Somonu Şöleni" yapıldı. Izgaralarda pişirilen bir ton balık vatandaşlara ikram edildi. Sahneye çıkan RANDOM ve KOLİVA da kalabalığı coşturdu.

SAMSUN 25.07.2022, 05:06
Yakakent’te Türk Somonu Şöleni

Samsun’un Yakakent ilçesinde organize edilen "48. Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali" etkinlikleri çerçevesinde "Yakakent Türk Somonu Şöleni" yapıldı. Izgaralarda pişirilen bir ton balık vatandaşlara ikram edildi. Sahneye çıkan RANDOM ve KOLİVA da kalabalığı coşturdu.

Yakakent ilçesinde organize edilen "48. Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali" gündüz bölümünde yapılan yüzme, halat çekme, denizde ördek yakalama ve yağlı direk yarışmalarının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Somonu Şöleni düzenlendi. Izgarada pişirilen bir ton somon balığından almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ekmek arası balık ikramında bulundu. Yapılan ikramın ardından sahneye çıkan RANDOM ve KOLİVA grupları büyük beğeni topladı. Meydana toplanan yüzlerce kişi müzik eşliğinde oynayarak gönüllerince eğlendi.

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