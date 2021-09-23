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Yakakent’te servis sürücülerine taşıma güvenliği semineri

Samsun’un Yakakent ilçesinde servis sürücülerine “Öğrencilerin Taşıma Güvenliği” konulu seminer verildi.

SAMSUN 23.09.2021, 16:39
Yakakent’te servis sürücülerine taşıma güvenliği semineri

Samsun’un Yakakent ilçesinde servis sürücülerine “Öğrencilerin Taşıma Güvenliği” konulu seminer verildi.

Kozköy Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis sürücülerine yönelik, taşımada çocukların trafik güvenliğini artıcı önlemlerin alınması konusunda yapılan bilgilendirmede yapıldı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Levent Özyünsel, Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Ercan Yaman ve Yakakent Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Orhan Değer tarafından verilen seminerde, ’Karayolları Trafik Kanunu’, ’Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ ile şoförlerin uyması gereken trafik kurallar hakkında okul servis şoförleri slayt eşliğinde bilgilendirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığının 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri konulu bakanlık genelgesine alınan önlemler, uyulması gereken kurallar ve salgınla mücadele kapsamımda öğrenci servisi taşımacılığında hijyen kuralları, dikkat edilecek hususlar ile uyulması gereken kurallar katılımcılara anlatıldı.

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