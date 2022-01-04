Yakakent’te Erdoğan Cebeci İlkokulu e-dergi çalışmasıyla örnek oldu

dergi çıkararak örnek bir çalışmaya imza attı.

E-dergi için yapılan çalışmalarda öğretmen ve öğrenciler birlikte rol aldı. Yaklaşık 2 ayda hazırlanan dergide okul ve öğrenci çalışmalarına yer verildi. Ayrıca öğrenciler tarafından ilçe yöneticileriyle yapılan röportajlar da dergide yer buldu.

Derginin elektronik ortamda hazırlanmasıyla baskı masraflarından tasarruf sağlanmasının yanında, daha fazla kişiye ulaşması da mümkün kılındı. Öğrencilere teknolojinin kullanıma ilişkin bir örnek sunan e-dergi okulu etkinliklerinin duyurulması için de bir araç oldu.

Erdoğan Cebeci İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatma Ağırel, “Önceki yıllarda ‘Minik Kalpler’ adlı bir matbu olarak basılmıştı. Bunun devamını getirmek istiyorduk. Ancak daha çok kişiye ulaşabilmesi adına bunu e-dergi şeklinde çıkarmayı planladık. Dergimizin içeriğinde okulumuzun eğitim anlayışı, bölümleri, öğrencilere yaklaşımımız var. Sınıf içi etkinliklerimiz var. Okula gelen ziyaretçilerimiz var. Öğrencilerimizle birlikte kaymakamımız, belediye başkanımız ve ilçe milli eğitim müdürümüzü ziyaret ettik. Öğrencilerimiz röportaj soruları hazırladı. Öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte röportaj nasıl yapılır, nasıl sorular sorulmalı öncesinde bununla ilgili çalışma yaptılar. Gittiğimiz zamanda röportajlarını gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin kendi yaptıkları ürünü ortaya çıkarmalarını istedik. Yani bu içerikte çocukların etkinlikleri var. Bunu ailelerine, akrabalarına ulaşabilen herkese duyurmaları noktasında bir öncülük yapmak istedik. Çocuklarımıza özgüven olarak bir geri dönütü olacağını düşünüyoruz. Ayrıca okulumuz çalışmalarının da daha fazla duyurulmasını sağlayacaktır” dedi.

Müdür Yardımcısı Ağırel, Okul Müdürü Mesut Önay, ilçe yöneticileri, dergide görev alan öğretmen ve öğrencilere desteklerinden ötürü teşekkür etti.