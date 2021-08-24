Yakakent ’şampiyon Samsunspor’u ağırladı

TFF 1. Lig U-19 Gelişim Ligi’nin şampiyon takımı Samsunsporlu futbolcular, Yakakent ilçesinde ağırlanırken vatandaşlar sevgi gösteriyle geleceğin yıldız adaylarını bağrına bastı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Samsun Şubesi yönetimi, TFF 1. Lig U-19 Gelişim Ligi’nin 2020-2021 sezonu şampiyonu Samsunspor U-19 Futbol Takımı’nı Yakakent ilçesinde konuk etti. İlçe halkı futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulundu.

U19’un şampiyon futbolcuları, teknik heyet ile birlikte TÜRFAD Samsun Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen kahvaltı programında ağırlandı. Samsunsor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Halkla ilişkiler Sorumlusu Dr. Dt. Melis Kalkavan Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun, şampiyon takımın Teknik Direktörü Recep Sermet Boyar, yardımcıları ve futbolcular tam kadro olarak katıldı.

TÜRFAD Samsun Şube Başkanı Gültekin Kullukçu tarafından karşılanan Samsunspor ekibi, özel otobüs ile geldikleri ilçede halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Yakakentliler, geleceğin yıldız adaylarını adeta bağrına bastı.

Kullukçu: “Bizim çocuklar başardı”

Otelde düzenlenen kahvaltı programı sonrası bir konuşma yapan TÜRFAD Başkanı Gültekin Kullukçu, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Alt yapının modern futbola öncülük etmesi ve teknik adamların içimizde biri olması başarıyı yakalamaktaki önemli etmenlerden birisi. Bizim çocuklarımız başardı. Aynı başarıyı inşallah bu sezon A takımımız da gerçekleştirecek" dedi.

Kalkavan’dan teşekkür

Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Halkla İlişkiler Sorumlusu Dt. Melis Kalkavan Erdoğan da, "Bugün burada Yakakent’e olmak harika bir duygu. Çocuklarımızla hepimiz gurur duyduk. TÜRFAD’a nazik daveti, örnek davranışı nedeniyle teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere yakın ilgi gösteren tüm Yakakentlilere de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yılın antrenörüne plaket

Etkinlik sonunda Melis Kalkavan Erdoğan, otel sahipleri Hasan İnce ile Burak Çağlar’a Samsunspor forması hediye etti. Gültekin Kullukçu da U-19 Gelişim Ligi şampiyon takımının teknik direktörü ve aynı sezonun ’yılın antrenörü’ Recep Sermet Boyar’a plaket vererek başarılarının devamını diledi.