Yakakent İtfaiye İstasyonu’nun yüzde 80’i tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yakakent İtfaiye İstasyonu’nun yüzde 80’ini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ilçelerde istasyon yapılanmasını güçlendiriyor. Teşkilatın hareket kabiliyetini ve müdahalelerini daha hızlı hale getirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelere yeni istasyonlar kazandırmaya devam ediyor.

Daha önce Vezirköprü istasyonunu hizmete açan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ve Terme’deki istasyonlarını yeniliyor. Yakakent’ e de yeni istasyon inşa ediyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 80’inin tamamlandığı Yakakent istasyonunda seramik ve boya çalışmaları devam ediyor. Toplam 436 bin 83 metrekare inşaat alanına sahip itfaiye istasyonunda; amir odası, santral ve dinlenme odası, eğitim salonu, bakım onarım garajı, mutfak, mescit, banyo, wc ve teknik hacimler gibi ihtiyaç programına uygun mekanlar bulunacak.

“Önceliğimiz halkımızın canı ve sağlığı”

Afetlere müdahalede dünya kriterini yakalamak için itfaiye istasyonu sayısını artırdıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizin kırsal alanı oldukça fazla, mesafe ise uzun. Biz de mümkün olduğunca süreyi aşağıya çekmek istiyoruz. Bu amaçla istasyon sayımızı 19’a çıkarıyoruz. Atakum ve Terme istasyonlarımızı yeniliyoruz. Yakakent’e yeni istasyon inşa ediyoruz. Bir de Kıran bölgesine yeni istasyon kuracağız. 2’si yenilemeyle birlikte 4 istasyonumuzu şehrimize kazandırmış olacağız. Yapımlarını da en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Çünkü bizim için öncelik daima halkımızın canı ve sağlığı. Hedefimiz ise 25 istasyona ulaşmaktır" dedi.