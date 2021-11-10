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Yakakent 100. Yıl İlkokulundan büyük başarı: Dünyada 250 okul arasına girdi

Samsun Yakakent 100. Yıl İlkokulu, Dünya Doğayı Koruma Vakfı, NASA ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 146 ülkeden 12 bin 858 okulun katıldığı “İklim Eylem Projesi”nde 250 okul arasına girmeyi başardı.

SAMSUN 10.11.2021, 14:58
Yakakent 100. Yıl İlkokulundan büyük başarı: Dünyada 250 okul arasına girdi

Samsun Yakakent 100. Yıl İlkokulu, Dünya Doğayı Koruma Vakfı, NASA ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 146 ülkeden 12 bin 858 okulun katıldığı “İklim Eylem Projesi”nde 250 okul arasına girmeyi başardı.

6 kıtadaki gençlerin sanal olarak bağlantı kurduğu ve dünyanın en acil sorunlarından birini çözdüğü bir dünya hayal ederek, İklim Değişikliği, İklim Projesi 3-21 yaş arası öğrenci ve öğretmenlerin çevresel konularda iş birliği yapmalarını sağlayan 6 haftalık ücretsiz proje olan İklim Değişikliği Projesi süresince öğrenciler iklim değişikliklerinin nedenlerini ve etkilerini keşfederek ve çözüm geliştirme ve harekete geçirme fırsatına sahip oldular.

146 ülkeden 12 bin 858 okuldan 2 milyon 703 bin 681 öğrencinin katıldığı İklim Eylem Projesi’nde 100. Yıl İlkokulu minik öğrencileri 250 okul arasına girmeyi başardı. Seçilen 250 iklim projesi mükemmellik okulları, 4 Kasım’da dünya çapında 250 bin kişinin katıldığı çevrimiçi canlı bir etkinlik olan İklim Eylem Günü sırasında açıklandı. Kazananlar Cartoon Network’ün küresel hit dizisi The Amazing World of Gumball’daki birçok karakterin seslendirme sanatçısı Dan Russell ve 11 yaşındaki müzisyen iklim savunucusu olan Nandi Bushell tarafından açıklandı.

Sınıf öğretmeni Atiye Kavioğlu, “Bizim eylem iklim (Climate Action Project) projemizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek gelen mail üzerinden projeye dahil olduk ve 6 haftalık bir projeydi. 6 hafta çocuklarımızla beraber, velilerimizle beraber hatta okulda arkadaşlarımızla beraber etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Altıncı haftanın sonunda da 4 Kasım İklim Eylem Günü’nde harekete geçtik. Pankartlarımızı hazırladık, farkındalık oluşturduk ve yürüyüşümüzü yaptık. Birinci hafta iklim ve hava durumu arasında farkları öğrencilerimize anlattık. İkinci hafta iklim değişikliklerinin nedenleri daha sonra ki hafta çözüm yolları ile ilgili okulumuzda farkındalık oluşturma çabasına girdik. Küçük bir ekip kurduk. Ekibimize elektrik, su tasarruf ekibi dedik. Onlara şapkalar hazırladık. O şapkalarla her sınıftan temsilciler seçtik. Temsilciler okulda kullanılmayan lambaları kapatma, muslukları kapatma konusunda arkadaşlarını uyarma böyle bir ekip oluştu. Daha sonra velilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyordu. Broşürler hazırladık onları velilerimize gönderdik. Beşinci haftada küresel bağlantılar kurmamız gerekiyordu. O küresel bağlantılarda 2 Ukrayna, 2 Hindistan ve Romanya’dan 1 okulla bağlantı kurduk. Online görüşmelerimizi yaptık. Okulumuzda neler yaptığımızı dilimiz döndükçe anlattık. Onun için kısa videolar hazırlamıştık. Onları gösterdik. Onlar bize ülkelerinde iklim eylem hareketi için neler yaptıklarını anlattılar. Böylece yurt dışından da 5 okulla tanışmış ve öğrencilerimizi tanıştırmış olduk. Son hafta eyleme geçmemiz gerekiyordu. Biz dedik ki yürüyüş yapalım ilçemizde bunun farkında olsun. Öğrencilerimizle birlikte küçük dövizler, pankartlar hazırladık. Yürüyüşümüzü yaptık. Çevre temizliğimizi yaptık. Ve iklim eylem hareketimizi altıncı hafta sonlandırmış olduk” dedi.

Sınıf öğretmeni Derya Ak, “İlkim Eylem Projesi, gezegen ve çevre için harekete geçmek adına başlatılmış ücretsiz bir projeydi. Öğrencilerimizle birlikte nedenleri, çözümleri ve özel etkileşimleri keşfederek iklim değişikliğini incelemek, dünyanın dört bir yanından bizim gibi başkalarının, çalışanlarının olduğunu görmek. Bunu öğrencilere anlatabilmekti amacımız. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, NASA, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen bir proje bu. 5. Yılı 27 Eylülde başladık. 6 haftalık bir süreçti. Dünya genelinde yapıldı. 2 milyon 703 bin 681 öğrenci, 12 bin 858 okul ve 146 ülke katıldı. Amaç gezegenimizi onarmak için gençlerin, çocukların kabiliyetlerini kullanmak, daha uzun kitlelere ulaşmak, küçük yaşlardan itibaren çevre bilincini geliştirebilmekti” dedi.

Okul Müdürü Kadir Bozkurt, “Her canlı arzın ağırlığından bir paya sahiptir. Yani üzerinde yaşadığımız dünyada bizimde canlı olarak bazı sorumluluklarımız vardır. Bu kapsamda 100. Yıl İlkokulu olarak İklim Hareketliği Projesi’ne katılarak iklim değişiklikleri sebepleri ve sonuçları hakkında farkındalık oluşturarak, tüm öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte küresel bir toplumun paydaşı olmaktan, üyesi olmaktan dolayı mutluyuz ve huzurluyuz” ifadelerini kullandı.

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