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Yağmur zincirleme kazaya yol açtı: 1 yaralı

SAMSUN-ORDU KARAYOLU ÜZERİNDE TRAFİK IŞIKLARINDA ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ.

SAMSUN 20.10.2020, 14:16
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Yağmur zincirleme kazaya yol açtı: 1 yaralı

Samsun-Ordu karayolu üzerinde yağmur nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde bulunan trafik ışıklarında yaşanan kazada, Yılmaz Ş. idaresindeki 52 AAN 992 plakalı hafif ticari araç yağmur nedeniyle duramayarak Mehmet K.’nin kullandığı 55 KM 721 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 KM 721 plakalı otomobil de Hüseyin Y. idaresindeki MT 5066 yabancı plakalı otomobile çarptı. Yabancı plakalı otomobil ise önünde bulunan 55 BL 377 plakalı kamyonete vurdu.

4 aracın karıştığı kaza sonucu yabancı plakalı otomobilde bulunan Kadir Y. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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