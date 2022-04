Yağbasan Ortaokulunda İngilizce ve teknoloji bir arada

Tekkeköy İlçesi Yağbasan Ortaokulu öğrencileri, yurt içi ve yurt dışından farklı okullardan öğrencilerle ortak çalışarak, Avrupa Birliği eTwinning Projesi kapsamında İngilizceyi çok farklı şekilde öğreniyor.

Yağbasan Ortaokulu öğrencileri, İngilizce öğretmeni Şennur Can’ın koordinatörlüğünde Portekiz, Romanya, Tunus ve Türkiye’nin çeşitli illerinden okulların katılımıyla, İngilizce öğrenimini çağın teknolojisi Web 2.0 araçlarıyla birleştirerek hem yabancı dil becerilerini hem de dijital okur yazarlıklarını geliştiriyor. 2021 yılında da uluslararası projelere katılarak hem “Ulusal Kalite Etiketi” hem de “Avrupa Kalite Etiketi” almaya hak kazanan Yağbasan Ortaokulu öğrencileri, bu yıl da aynı hedefe emin adımlarla ilerliyor.

“İngilizce öğrenmek şimdi çok daha kolay”

Yağbasan Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Şennur Can, yaptığı açıklamada öğrencilerinin İngilizceyi dijital uygulamalarla destekleyerek öğrenmelerini sağlamayı amaçladıklarını, bu doğrultuda yaptıkları çalışmalardan hem öğrencilerin hem de velilerin oldukça memnun olduğunu belirtti. Can, “Çağımızda her geçen gün daha da fazla yer alan dijital uygulamaların, ‘English4Skills’ adlı projenin isminde de vurgulandığı üzere, dört temel İngilizce becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini, çok çeşitli dijital uygulamalarla geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz İngilizce kelime oyunları hazırlıyor, farklı ülkelerden yaşıtlarıyla ortak içerikler geliştiriyor, İngilizce metinler yazıyorlar ve aynı zamanda eğleniyorlar” dedi.

Projenin başlangıcında öğrencilere ve velilere güvenli internet kullanımıyla ilgili eğitimler verildiğinin altını çizen Şennur Can, öğrencilere projenin her aşamasında rehberlik edildiğini ve projenin öğrencilerin özgüvenlerini artırarak derslerine daha da olumlu tutum geliştirmesine katkıda bulunduğunu belirtti.