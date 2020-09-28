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Yabancılar Çarşısı’nda işler yüzde 70 azaldı

SAMSUN YABANCILAR ÇARŞISI

SAMSUN 28.09.2020, 17:43
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Yabancılar Çarşısı’nda işler yüzde 70 azaldı

Pandemi nedeniyle zor günler yaşadıklarını dile getiren Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, “Geçen sene bin parça satan dükkan şu anda 300 parçalara düştü” dedi.

Eve ekmek götürecek kadar bir kazançları olduğu için şükrettiklerini dile getiren Başkan Sayın, “Pandemi döneminde 3 ay kapalı kaldık. Bu süre sonunda valiliğin takdiriyle bir dükkan açık, bir dükkan kapalı olmak üzere faaliyete başladık. Vaka sayılarının azalması ve normalleşmeyle şu an tüm dükkanlarımız açık. Pandemi döneminde esnafımız çok zor günler geçirdi. Şükür olsun ki şimdi hiç yoktan evimize ekmek getirecek durumdayız ama işlerimiz çok düştü. Geçen sene bin parça satan dükkan şu anda 300 parçalara düştü. Tüm önlemlerimiz alınmış vaziyette devam ediyoruz” diye konuştu.

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