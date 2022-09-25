Yabancılar Çarşısı çatısında elektrik üretilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından hazırlanan projeyle Yabancılar Çarşısı, yenilenen çatısına yerleştirilen panelle hem elektrik üretecek hem de yağmur sularını toplayarak daha çevreci olacak.

SBB, Yabancılar Çarşısı’nda yenilik çalışmaları başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çatısı sandviç panel levha ile kaplanan çarşı, bu çalışmayla yazın sıcaktan kışın ise soğuktan olumsuz etkilenen çarşı içindeki sorunu ortadan kaldırılıyor. Yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen projede çatısına yerleştirilen güneş enerjisi santrali (GES) ile hem elektrik üretecek hem de yağmur suları toplanarak yeşil alan sulamalarında kullanılacak.

Fen İşleri Dairesi tarafından yürütülen çatı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının hazırladığı GES projesinin yapımına başlanacağı duyuruldu. İhale aşamasında olan projeyle Yabancılar Çarşısı’nın çatısı kurulacak güneş enerji sistemi panelleriyle 2.35 MW elektrik üretilecek. 5 bin 760 panelin kurulacağı sistem 1000 evin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak oranda üretim yapabilecek. Ayrıca sıfır atık iş birliği protokolü de imzalanarak esnafın enerji tüketimi konusunda da ekstra hassasiyet göstermesi bekleniyor. Yine protokol çerçevesinde SBB tarafından teknik altyapı oluşturularak su ayak izi uygulaması yapılarak yağmur suları toplanıp yeşil alan sulamalarında kullanılacak.

Yabancılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek sohbet eden SBB Başkanı Mustafa Demir, “Biz elektriğini üreten, daha çevreci ve daha modern bir çarşı için çalışıyoruz. Çatı imalatı devam ediyor. Esnafımız yazın serin kışın sıcak bir ortamda çalışacak. Bu çatıya kuracağımız panellerle elektrik üreteceğiz. Yani bu çalışma sonucunda kendi enerjisini üreten sıfır atık konseptli, su ayak izi olan bir çarşı ortaya çıkacak. Biz enerjiyi verimli kullanma noktasında Türkiye’ye örnek bir belediyeyiz” diye konuştu.

Isı yalıtımlı yeni çatı sayesinde yazın serin, kışın ise sıcak bir ortama kavuşacaklarını ifade eden Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, “Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir‘e ne kadar teşekkür etsek az. Yeni çatımız uluslararası standartlara uygun olarak yapılıyor. Yazın serin, kışın ise sıcaklık sağlayacak. Ayrıca çatının üstüne yerleştirilecek güneş panelleriyle de elektrik üretilecek. Ayrıca otomatik havalandırma kapaklarımız olacak. Çarşımız böylece insanların gezebileceği nezih bir ortam haline gelecek” şeklinde konuştu.

Yeni çatının işlere de olumlu yansıyacağını belirten Yabancılar Çarşısı Esnaf Odası Başkanı Olcay İnanç ise “Proje tamamlanınca çarşıya gelen misafirler rahat alışveriş yapacaklar. Projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’ne çarşı esnafı olarak teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.