Vezirköprü’nün eğitim projeleri hedefinde ilerliyor

öğretim yılına yetiştirileceğini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında düzenlenen Eğitim Öğretim Genel Değerlendirme Toplantısı’nda Vezirköprü ilçesinin eğitimle ilgili ihtiyaçları, derslik başına düşen öğrenci sayısı, eğitim kurumlarının onarım ve güçlendirme işleri, yapılacak olan yeni eğitim yatırımları ve projeleri görüşüldü.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı toplantıda 150 eğitim öğretim kurumunda, 1479 öğretmen ve 23 bin 713 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiği Vezirköprü ilçesinde, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra yeni okul inşaatlarının da devam ettiğini dile getirdi. İnşaatı tamamlanan Çamlık Anaokulu ve deprem güçlendirmesi tamamlanan Mustafa Tunç İlk-Ortaokulu’nun 2. dönemden itibaren eğitim-öğretime başlayacağını belirten Vali Dağlı, 7 milyon 256 bin 896 TL bedelli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Eğitim Uygulama Okulu inşaatı ile Taşkale Mahallesi’nde inşaatı devam eden 11 milyon 569 bin 829 TL bedelli ilkokul inşaatının Ağustos ayında tamamlanarak, gelecek eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini söyledi.

Dağlı ayrıca, açılması planlanan Rehberlik ve Araştırma Merkezi binasının yapılabileceği yerlerle ilgili inceleme ve görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Eğitimde bir başarı yakalamak isteniyorsa tüm paydaşların büyük bir özveri göstermesi gerektiğine dikkat çeken Zülkif Dağlı, “Eğitimin önceliğinin çocuklarımız olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza en iyi eğitimi vermek hepimizin en önemli görevidir. Bu konuda ancak aynı anlayış üzerinde birleştiğimizde güçlü olabilir ve hedeflerimize ulaşabiliriz” dedi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Halid Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ilgili kurum müdürleri ve 44’ü müdür yetkili öğretmen olmak üzere 116 okul müdürü katıldı.

Vali Dağlı Vezirköprü ilçesi ziyaretinde Mehmet Paşa İlkokulu ve Taşkale 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda karne dağıtımı gerçekleştirdi. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile ilçede devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili saha incelemesi yaptı. Ardından Kavak ilçesine geçerek Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü ziyaret etti.