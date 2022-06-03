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Vezirköprü’de uyuşturucuya geçit yok

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından 127 adet sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

SAMSUN 03.06.2022, 16:17
Vezirköprü’de uyuşturucuya geçit yok

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından 127 adet sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.T. ve N.S. isimli şahısların il merkezinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şahısların evlerinde yapılan aramalarda 127 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Vezirköprü Adliyesi’nde hakimlikçe tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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