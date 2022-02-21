Vezirköprü ilçesine Rehberlik Araştırma Merkezi açıldı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vezirköprü ilçesinde Rehberlik Araştırma Merkezi açıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada Vezirköprü ilçesinde açılan Rehberlik Araştırma Merkezi’nin Mustafa Tunç İlkokulu bünyesinde hizmet vereceği belirtildi. İlçenin nüfus yoğunluğu, ilçede iki adet özel eğitim okulunun ve özel eğitim öğrencilerine hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinin bulunması ile ilçeye en yakın rehberlik araştırma merkezinin Havza ilçesinde olmasından ötürü ulaşımda sorun yaşanmasının kararda etkili olduğu kaydedildi.

Rehberlik ve araştırma merkezi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık özel eğitim konularında ailelere ücretsiz hizmet verecek.

Samsun’da daha önce İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi sayısı Vezirköprü Rehberlik Araştırma Merkezi’nin açılmasıyla birlikte beşten altıya çıktı.