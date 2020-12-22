Vergi borçlarının yapılandırılmasında son günler

SAMSUN (İHA) – Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” hakkında kanun kapsamında yapılandırmaya başvuracak vatandaşların acele etmesi gerektiği açıklandı.

Yapılan açıklamada kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi. Başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi veya e-devlet üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabileceği bildirildi.