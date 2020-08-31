Vefat eden annesinin tüm eşyalarını ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir vatandaş, geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden annesinin tüm eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezine bağışladı.

İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş ile taziye ziyaretinde karşılaşan il dışında ikamet eden Yaşar Çakan, geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden annesinin Bahçelievler Mahallesi Naci Şensoy Sokak üzerinde bulunan evindeki tüm eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi’ne bağışlamak istediği söyledi. Annesinin vefatı üzerine İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğünü arayan Çakan’ın annesinin ev adresine ekiplerle birlikte giden İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdür Vekili Şerif Bahar, mobilyadan, halıya, mutfak eşyasında perdesine kadar evde tüm eşyaları tutanak karşılığında alarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere İlkadım Belediyesi Hayır Çarşına naklini sağladı.

Sosyal Yardım Müdür Vekili Şerif Bahar, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Bahar, veren el ile alan eli buluşturan bir köprü görevi gördüklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezinin çalışmalarını hassasiyetle yakından takip ettiğini, kendisinde olumlu ve güvenilir bir izlenim bıraktığını dile getiren hayırsever Yaşar Çakan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında emeği geçen ve yoğun mesai harcayan herkese teşekkür etti.