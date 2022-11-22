Vatandaşlara tarım, iklim değişikliği ve su tasarrufu bilgilendirmesi

Atakum Belediyesi bünyesindeki uzman ekipler; tarımdan, iklim değişikliğine ve su tasarrufuna kadar birçok konuda vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

Atakum Belediyesi tarafından kentin kırsal mahallelerinde yürütülen "Kırsaldan Kente Biz Atakumuz" isimli projenin ikinci programı Yeşiltepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi’nin uzman kadrosu Yeşiltepe Mahallesi sakinlerine tarımdan su tasarrufuna ve iklim değişikliğine kadar birçok konuda önemli bilgiler verdi. Belediyenin çalışmalarını ve projelerini anlatan ekip, vatandaşların sorularını da cevapladı.

Programda Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi "Uyuma" projesini tanıttı. Etkinlikte halk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin yaptığı ankete de katılım sağladı.

Suyu tasarruflu kullanmak

Etkinlikte konuşan Atakum Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürü Çevre Mühendisi Özcan Çoluk, “Yapmamız gereken en temel şeylerden bir tanesi suyu tasarruflu kullanmak. Çünkü su çok değerli. Bir kişi günde yaklaşık 200 litre su harcıyor. Türkiye’de yaklaşık 86 milyon, dünyada ise 8 milyar insan yaşıyor. Bunlar gerçekten büyük rakamlar. Gün içinde suyu kullanırken bize geri kalanı çokmuş gibi gelebilir. Geldiğimiz noktada bu düşüncelerimizi ve eski alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Maharetli kadınların emeği ATAK’ta ekonomiye kazandırılıyor

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Ziraat Yüksek Mühendisi Eylem Oktay Aktaş, mahalle sakinlerine Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne ait karakılçık buğdayı ve lavanta üretim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Aktaş, Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde (ATAK) karakılçık buğdayından köy bulguru yaptıklarını belirtirken, kooperatifin diğer yaptığı çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Aktaş, “ATAK’ta gıda ve el sanatları üzerine üretimler yapılıyor. Biz, ATAK olarak evinde zaten reçel yapan, erişte kesen, lezzetli ürünler yapan kadınlarımızın ürünlerinin ekonomik değere dönüşmesini istedik. Bu ürünler Tarım e Orman Bakanlığı’nın isteği koşullarda üretilsin ve ‘Atakumlu kadınlar bu ürünleri üretti’ densin, istedik. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin desteği ile Alanlı Mahallesinde bir üretim atölyesi kurulmuş olup gıda üretimleri orada yapılıp satışa sunuluyor” diye konuştu.

“Gönüllü üreticilik yöntemi ile ata tohumları veriyoruz”

AtaTohum Merkezi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Nilgün Erdem, gönüllü üreticilik yönteminin ata tohumlarının geleceğe taşınmasında son derece önemli olduğunu belirterek, “Belediyemize ait bin metrekarelik alanda gerçek atalık tohumların üretimini yapıyoruz. Tohumlarımızı alıyoruz, kurutuyoruz. Daha sonra da ürün üretmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz ve gönüllü üreticilik esasına dayanarak bu tohumları veriyoruz. Gönüllü üreticilikte ürünlerin bir kısmını kullanıyorsunuz bir miktarımı da tohumluk olarak ayırıyorsunuz. Bunlar gerçek tohumlar, bir sene sonra ektiğiniz zaman yine aynı ürünü alabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Jersey projesi hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Ali Kılıç, “26 haneye 50 düveyi hibe olarak verdik. Hayvanlar doğum yaptıktan sonra yavruları yine kırsal bölgelerdeki ailelere tekrar verdik. İhtiyaçlı olan ailelere toplamda 58 tane Jersey ineği teslim ettik. Şehit ve gazi ailelerine öncelik verdik. Bir de Taflan’daki taş ocağının yanında yem kırma makinemiz var. Vatandaşlarımız buğdayını, mısırını ve arpasını ücretsiz olarak kırdırılabiliyor. Alanlı’da ikinci bir yerde daha yem kırma makinesini hizmete açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli Ecem Üner, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

“Evde Destekleri Hizmetleri Birimimiz tarafından 65 yaş üstü ve dezavantajlı yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yemek yapımı, temizlik, berber hizmeti gibi birçok hizmet desteği veriliyor. Karadeniz’in ilk gıda bankası Ata Market’imiz var. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızın markette alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Yurttaşlarımıza kart veriyoruz. Bu kart sayesinde Ata Market’te alış verişlerini gerçekleştirebiliyorlar. Lozan Parkı’nın yakınında Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’miz bulunuyor. Merkezin en üst katında kütüphanemiz en alt katında da üniversite öğrencilerinin kullanabileceği çamaşırhanemiz var. Bunun haricinde beş şubesi bulunan Ata Çocuk Çocuk Gelişim Merkezimizde yaklaşık 600 öğrencimize hizmet veriliyor.”