Vatandaş balık fiyatlarından, balıkçı da vatandaştan şikayetçi

Samsun’da havaların soğumasıyla balık fiyatları zamlandı. Vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi olurken, balıkçılar da vatandaşın tavrından yakındı.

Kuzeyli rüzgarların etkili olduğu Samsun’da hava şartlarının sertleşmesiyle denize açılan balıkçı sayısı azaldı. Durum böyle olunca balık fiyatları geçen haftaya göre biraz zamlandı. Hamsinin fiyatı 30’dan 50 TL’ye, istavritin fiyatı da 40’tan 75 TL’ye kadar çıktı. Fiyatlar vatandaşları memnun etmezken, balıkçılar ise vatandaşların düşük fiyatlara da itiraz ettiğini söylediler.

“Balık fiyatları çok pahalı”

Fiyatların Samsun ölçeğinde çok pahalı olduğunu dile getiren vatandaş Ülkü Kaya, “Fiyatlar çok pahalı. Alıp da yiyebileceğimiz seviyede değil. 70 TL, 100 TL’den başlayan fiyatlar var. Bence 70 lira olan istavrit 35 lira, 80 lira olan çinakop da 50 lira olabilirdi. Diğer balıklar da zaten ince satılıyor. İyi balıklar da pahalı. O yüzden balık almıyorum” dedi.

“Hamsi ve mezgidin kilosu 50 TL”

Hamsi ve mezgidin geçen günlere göre bayağı pahalandığına dikkat çeken vatandaş Adnan Gündüz, “Balık bol ama çok pahalı. Ya hamsi ya da mezgit alacaktım. İkisinin kilosunu da 50 liradan satıyorlar. Bize biraz pahalı geldi. Havalar soğuduğu için zam gelmiş olabilir. Şu an düşünüyoruz. Alırsak mezgit alacağız. Balık fiyatları, kırmızı et ve tavuğa göre uygun ama herkesin yemesi için fiyatların 30-40 TL olması gerekiyor” diye konuştu.

“2 kilo hamsi 100 TL, 4 kişi doyuyor”

Balık fiyatlarının piyasadaki diğer ürünlere göre oldukça uygun olduğunu savunan balık satıcısı Onurcan Köse ise “Balık fiyatları birkaç gün öncesine kadar neredeyse bedavaydı. Barbun, hamsi, istavrit, mezgit 20-30 lira arasındaydı. Son günlerde hava şartları kötü olduğundan balık az çıkınca fiyatlarda artış oldu. İri hamsiyi 50 TL’den satıyoruz. Mezgit, barbun kilo 30, kefal 40, istavrit 75, palamut 50 TL’den satılıyor. Kırmızı et ve tavuğa göre fiyatlar uygun. Vatandaşların şikayetine katılmıyorum. 100 liraya 2 kilo hamsi alsa 4 kişi doyacaklar. Lokantada az tas kebabı, az pilav ve ayran yiyip, içsen aynı paraya denk geliyor. Hamsinin kilosunu 10 liraya da satsak bazı vatandaşlar yine fiyatlara itiraz edebiliyor” şeklinde konuştu.