Vali Yardımcısı Cinbir, nikah şahidi oldu

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, genç çiftlerin nikah şahidi oldu.

Vezirköprü’de 1999-2003 yılları arasında kaymakamlık yapan, ilçede bütün kesimler tarafından sevilen Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Vezirköprü’de katıldığı bir düğünde genç çiftlerin sevincine ortak oldu. Esentepe Mahallesi’nde kır düğün salonunda yapılan Esra ve Taha Ağca çiftinin görkemli düğününe davet edilen Vali Yardımcısı Cinbir, damadın nikah şahidi oldu.

Evlenme cüzdanını gelin Esra Avcı’ya veren Cinbir, aile kurmanın önemine değinerek, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Vali Yardımcısı Cinbir düğünde davetlilerle bir süre halay çekti.