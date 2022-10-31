Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Alaçam’da incelemelerde bulundu

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Alaçam ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, hükümet konağı önünde Kaymakam Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar ve daire amirleri tarafından karşılandı. Yeni yapılan hükümet konağını gezen Vali Dağlı, Kaymakam Fikret Zaman’dan ilçedeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dağlı, mübadele müzesini ziyaret ederek, müze müdüründen bilgi aldı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kullanılmayan yurdunda ve Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOP) yapımı devam etmekte olan tescilli tarihi binanın yenileme çalışmaları yerinde inceledi. Buradan Geyikkoşan’da deniz kenarında “Orda bir köy var yakında” projesi çerçevesinde yapılan bungalov evleri gezdi.

İncelemeler sonunda açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, “Yeni kaymakamlık binamızı gördük. İhtiyaca tam hitap eden güzel bir binamız oldu. Alaçam için önem taşıyan mübadele müzemizi gezdik. Çünkü buranın mübadelede önemli bir yeri var. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kullanılmayan yurdunu ne yapabiliriz diye orayı gezdik. Geyikkoşan bölgesinde belediyemiz ve kalkınma ajansımız imkanlarıyla yapılan bungalov evleri inceledik. 10 tane bungalov evimiz, ortak mekanlar, sosyal mekanlar, belediyemiz tarafından yapılmış olan kafeterya ile birlikte burası tam bir kombinasyon olmuş. Güzel bir mekan, bir taraftan çam ağaçlarımız bir tarafta yeşillik, bir taraftan masmavi Karadeniz. Burası çok cazip bir yer, bunu görüyoruz. Muhtemelen önümüzde ki sene çok daha kalabalık bir şekilde önemli bir müşteri kitlesinin olacağını düşünüyoruz. Çok talep olacağı şimdiden belli. Dinlendirici hoş bir yer. Bu manada burayı da görmüş olduk“ dedi.