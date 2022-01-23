Vali Dağlı’dan sürücülere kar uyarısı: "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım"

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını, trafiğe çıkmak zorunda olanların da araçlarına mutlaka kar lastiği takmalarını istirham ediyorum” dedi.

Vali Dağlı yaptığı açıklamada yolların açılması için yapılan çalışmalarda görev alan Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, kaymakamlıklar, AFAD İl Müdürlüğü, emniyet, jandarma birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay ve ilgili kurumlara vatandaşlar adına teşekkür etti.

Samsun Valisi, sürücülere uyarılarını ise şöyle sıraladı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini göstermesi beklendiğinden, vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını, trafiğe çıkmak zorunda olanların da araçlarına mutlaka kar lastiği takmalarını ve uyarılara riayet etmelerini önemle istirham ediyorum.”