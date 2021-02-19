Vali Dağlı’dan şehit ailesine taziye

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Muhammet Salih Kanca’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Muhammet Salih Kanca, terör örgütü PKK tarafından Gara’da alıkonularak şehit edilmişti. Muhammet Salih Kanca’nın İlkadım ilçesinde bulunan baba evini ziyaret eden Vali Dağlı, aileye başsağlığı ve sabırlar diledi.