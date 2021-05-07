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Vali Dağlı’dan polis ve jandarma personeline başarı belgesi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla üstün gayret ve fedakarlık gösteren polis ve jandarma polis personellerine başarı belgesi verdi.

SAMSUN 07.05.2021, 19:08
Vali Dağlı’dan polis ve jandarma personeline başarı belgesi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla üstün gayret ve fedakarlık gösteren polis ve jandarma polis personellerine başarı belgesi verdi.

Vali Zülkif Dağlı, 01-07 Mayıs Karayolları Trafik Haftası’nda trafik bilincinin en üst düzeye çıkarılmasının yanı sıra, ön koltuklarda olduğu gibi arka koltuklarda da kullanıldığında trafik kazalarındaki ölüm oranlarını en aza indirdiği somut verilerle tespit edilen ve can güvenliği açısından büyük önem arz eden emniyet kemerinin kullanımı konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerde üstün gayret ve fedakarlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Dağlı, başarılı personellere belgelerini valilik makamında takdim etti.
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