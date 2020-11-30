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Vali Dağlı’dan koronaya karşı ‘tedbir’ uyarısı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, korona virüs(Kovid-19) artışının önüne geçmenin, alınacak tedbirler ile yapılacak fedakarlıklar sayesinde mümkün olacağını söyledi.

SAMSUN 30.11.2020, 15:44
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Vali Dağlı’dan koronaya karşı ‘tedbir’ uyarısı
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Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, korona virüs(Kovid-19) artışının önüne geçmenin, alınacak tedbirler ile yapılacak fedakarlıklar sayesinde mümkün olacağını söyledi.

Samsun’da pandemi sürecinde gelinen son durum, korona virüs tedbirleri ve filyasyon çalışmalarının değerlendirildiği "Kovid-19 Pandemi Toplantısı", Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda pandemi sürecinde, her türlü araç-gereç ve personel desteği vermesi noktasında kamu kurumları ile belediyelere önemli görevler düştüğünü söyleyen Vali Zülkif Dağlı, salgının seyrini değiştirecek en önemli gücün tedbir ve kurallara uymak olduğunu belirterek, “Korona virüsle mücadelede yaşanan en ufak rehavetin ülke genelinde hasta sayılarında ciddi artışlara neden olduğunu son günlerde hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu artışın önüne geçmek, alacağımız tedbirler ile yaşantımızda uygulayacağımız fedakarlıklar sayesinde olacaktır” dedi.
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