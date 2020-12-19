Vali Dağlı’dan kısıtlama denetimi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Samsun-Sinop Yolu Polis Kontrol Noktası’nı ziyaret eden Vali Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini yerinde inceledi. Salgının yayılımının önlemesinde denetimlerin önemli bir yeri olduğunu belirten Dağlı, görevli kolluk kuvvetlerine kolaylıklar diledi.