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Vali Dağlı’dan kısıtlama denetimi
SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere katıldı.
SAMSUN 19.12.2020, 18:21
SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere katıldı.Samsun-Sinop Yolu Polis Kontrol Noktası’nı ziyaret eden Vali Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini yerinde inceledi. Salgının yayılımının önlemesinde denetimlerin önemli bir yeri olduğunu belirten Dağlı, görevli kolluk kuvvetlerine kolaylıklar diledi.
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