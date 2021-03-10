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Vali Dağlı’dan Çarşamba’da kritik uyarı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçesinde korona virüs salgınına karşı gerçekleştirilen tematik denetimlere katıldı. Vali Dağlı, vatandaşlara maske, mesafe ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

SAMSUN 10.03.2021, 15:48
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Vali Dağlı’dan Çarşamba’da kritik uyarı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçesinde korona virüs salgınına karşı gerçekleştirilen tematik denetimlere katıldı. Vali Dağlı, vatandaşlara maske, mesafe ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çarşamba ilçesinde protokol ile beraber ziyaretler gerçekleştirerek koronavirüs denetimlerine katıldı. Yapılan ziyaretlerde Vali Zülkif Dağlı, kaymakamlıkta kısa bir brifing aldıktan sonra Tarihi Köprü’den geçerek vatandaşların maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyarılarda bulundu.

Uzun Çarşı esnafının hem Miraç Kandillerini kutlayan, hem de bir çok uyarılarda bulunan Vali Dağlı, maske kullanmalarının önemine vurgu yaparak artan vaka yoğunluğuna dikkat çekti.Ziyaretlerini Batı Yaka Kapalı Pazar Yerinde devam eden Dağlı, pazar esnafına satış yaptığı ürünlerde hijyen hususuna dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Ayvacık Yolu üzerinde bulunan kontrol noktasında ki denetime de katılan Dağlı, sürücülere maske konusunda uyarılılarda bulunarak, kontroller ve uygulanan cezalar hususunda da bilgiler aldı.

Yaptığı bir dizi ziyaretini Çarşamba Devlet Hastanesinde hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek sürdüren Vali Dağlı, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Turhan Bilgin’den hastaların durumu ve aşı yapılan kişi sayısı ile ilgili konuşurken Covid Polikliniğinde çalışan sağlık çalışanlarına kendilerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Vali Zülkif Dağlı ayrıca Başhekim Bilgin’den 6 Bin 451 kişiye aşı yapıldığını ve yüzde 31 oranında bir pozitifliğin olduğunu, 10 gündür yoğunluğun fazla olduğunun bilgisini edindi.

"Çarşamba ilçesi önemli bir merkez"

Gerçekleştirdiği ziyaretlerin sonrasında açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, "Çarşamba ilçesi, sadece burası değil Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerine hitap eden önemli bir merkez burası. İlimizde 5 tane test merkezinden en yoğun ve en fazla testin yapıldığı merkez halinde. Burası çünkü son günlerde gördüğünüz gibi sayıları da arttı. Bizim Samsun olarak ta test sayımızda fazla günlük test sayımız 5 Binin üzerinde. Bu azımsanmayacak bir rakam. Test yapıyoruz ve ardından merkezlerimize hiç vakit geçirmeksizin testleri sonuçları alınıyor filyasyonlar yapılmak suretiyle ilaçları ilgili hastalara ulaştırarak hastalar karantina altına alınıyor. Bu manada bu merkez yani Çarşamba merkezli, olmak üzere bu bölgede önemli bir işlevi yerine getiriyor. Doğu tarafını da Bafra’da yaptık. Merkezde de 3 tane var. " diye konuştu

"Kapalı ortamlarda bir arada bulunmaktan kaçınalım"

Son günlerde Karadeniz Bölgesinde ve Çarşamba ilçesinden yaşanan artışa vurgu yaparak hep birlikte bunun üstesinden gelineceğini hatırlatan Dağlı, "Çarşamba bölgemizde bu günlerde Covid-19 vakalarında biraz yoğunluk var. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Kaymakamlarımızla, belediyelerimizle yine sağlık teşkilatımızla, kolluk kuvvetlerimiz ile ve siz basın mensupları ile tabi en önemlisi halkımızın desteği ile biz bunu yeneceğiz." şeklinde konuştu ve vatandaşın bu noktada önemli bir rol üstlendiğini söyleyerek, " Halkımızın desteği olmazsa kesinlikle bizim mücadelemiz her zaman yarım kalır bu manada ben özellikle Çarşamba Halkımdan istirham ediyorum. Şu hareketliliği biraz daha azaltalım. Özellikle kırsalda bugünlerde arttığını görüyoruz, köylerimizde daha fazla arttığını görüyoruz bu hareketlilik evlerde toplanmalardan ve bizi en fazla sıkıntıya sokan cenazeler ve taziyeler, kapalı ortamlarda bir arada bulunmaktan özellikle kaçınalım." Dedi

"Halkımızın desteğini bekliyoruz"

Kapalı alanlarda bulaş riskinin yüksek olduğunu bir daha hatırlatan Dağlı, "Çarşamba Halkımdan buradan duyuruyorum. Cenaze törenlerine artık katılım yapmayalım birinci derece yakınları gitsinler taziyelerde de bulunmayalım toplu olarak özellikle hafta sonları olmak üzere kırsalda ki eş dost akrabalarla bir araya gelmeyelim. Sağlık çalışanları canlarını feda edercesine mücadele ediyorlar ancak halkımızın desteği olmadan biz bunu başarıya ulaştıramayız. Özellikle halkımızın desteğini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca Dağlı, toplu taşıma araçlarında kontrollerin sıkılaştığını , ayakta yolcu alınmadığını söyledi. Bunun haricinde de seyreltilmiş şekilde binilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu kurallara kesinlikle uyulması konusun da halkı uyararak, "Ayvacığın bir köyünden Çarşamba ilçemize gelirken hiç tanımadığınız birisi Covid’li olabilir bunu unutmayalım .Yakın mesafede kesinlikle oturmayalım" dedi. Eğer yakın mesafede oturulması isteniyorsa şoför’e müdahale edilmesini söyledi.

Yapılan ziyarete, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Beğen, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mustafa Kemal Çelik, İlçe Sağlık Müdürü Şevki Gülay, Zabıta Müdürü Abdullah Özçelik katılım sağladı.
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