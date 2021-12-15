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Vali Dağlı’dan 3. doz aşı çağrısı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşların 3. doz aşılarını bir an önce tamamlamaları çağrısında bulundu.

SAMSUN 15.12.2021, 18:17
Vali Dağlı’dan 3. doz aşı çağrısı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşların 3. doz aşılarını bir an önce tamamlamaları çağrısında bulundu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda Samsun genelinde korona virüsü vakaları ve aşılama çalışmalarının son durumu ile kış trafik tedbirleri ve havaların soğuması nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

İlçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Vali Dağlı, korona virüsüyle mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, dünyanın bir çok ülkesinde görüldükten sonra kısa süre önce Türkiye’de de görülen ve diğer varyantlara oranla çok daha hızlı yayılan omicron varyantına karşı vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmeleri ve 3 doz aşılarını bir an önce tamamlamaları çağrısında bulundu.

Samsun’da 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiğini belirterek, bu konudaki denetimlerin tavizsiz yürütülmesi talimatı da veren Dağlı, ticari olmayan hususi araçların da kış lastiği kullanmalarının hayati önem arz ettiğini ve vatandaşların bu konuda göstereceği hassasiyetin can ve mal kaybını önleme noktasında oldukça önemli olacağını söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle evsizler başta olmak üzere bazı vatandaşların mağduriyetler yaşayabileceğine dikkat çeken Vali Zülkif Dağlı, bu konuda bütün kaymakamların kendi ilçeleriyle ilgili çalışma yürütmesi, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı yüzünden hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için hazırlıklı olunması talimatı verdi.

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