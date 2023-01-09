Vali Dağlı’dan ’10 Ocak’ kutlaması

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Vali Dağlı, burada bir araya geldiği basın mensuplarının tek tek Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubunun da hazır bulunduğu buluşmada Vali Zülkif Dağlı, ülke ve dünya gündeminin yanı sıra ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden haberdar eden gazetecilerin, her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu bilinciyle görevlerini başarı ile yürüttüğünü vurguladı.

Toplumsal bilinç ve huzur için

Gazetecilerin zor şartlarda çalıştığına da dikkati çeken Vali Dağlı, "Kamuoyunu mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca, doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendiren ve olayları tarafsız bir şekilde aktaran gazeteciler halkın bilinçlenmesinin yanında toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine de önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğünün etkili temsilcileri

Vali Zülkif Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında ayrıca şunlara da değindi:

"Gazetecilerimiz kurumlarla bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak demokrasinin korunmasına yardımcı olan, toplumdan gelen istekleri yansıtarak kamuoyu duyarlılığının artmasını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumundadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizle ilgili gelişmeler konusunda hemşehrilerimizi bilgilendiren ve özveriyle yerine getirdikleri görevleriyle ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen yerel basınımızın temsilcisi gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."