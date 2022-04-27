Vali dağlı: “TEKNOFEST2022 güzel ve hayırlı gelişmelere vesile olacak”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun merkezli düzenlenecek olan TEKNOFEST2022’nin güzel ve hayırlı gelişmelere vesile olacağını söyledi.

30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan TEKNOFEST2022 kapsamında Samsun’a kazandırılacak Bilim Vezirköprü, Bilim Çarşamba, Bilim Samsun, Canik ve Samsun Keşif Kampüsü inşaat çalışmalarının son durumunun görüşüldüğü Kalıcı İzler Komisyon Toplantısı, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, ilçe belediye başkanları, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ve komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e, Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı şehir olarak ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Zülkif Dağlı, şunları söyledi:

“Tamamı geleceğin odak teknoloji alanlarında gerçekleştirilen yarışmalarda ilkokuldan üniversite ve üzeri seviyeye kadar her eğitim seviyesinden gençler, mezunlar ve profesyonellerin katılacağı bu büyük etkinliğin Samsun’a yakışır bir şekilde her yönüyle kusursuz olarak gerçekleştirilebilmesi için büyük bir gayret ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah çalışmalarımız neticesinde en güzel şekilde gerçekleştirilecek olan festivalimiz, ilimiz, ülkemiz, gençlerimiz ve geleceğimiz için güzel ve hayırlı gelişmelere vesile olacaktır.”