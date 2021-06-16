banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan'dan özür diledi!
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan'dan özür diledi!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!

Vali Dağlı: “Samsun’u Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasında”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında, turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle sağlık, spor ve termal alanlarında Samsun ilini Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır" dedi.

SAMSUN 16.06.2021, 16:53
Vali Dağlı: “Samsun’u Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasında”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında, turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle sağlık, spor ve termal alanlarında Samsun ilini Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır" dedi.

Samsun’un turizmde bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, doğal/kültürel mirasının keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla düzenlenen ‘İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür, termal, sağlık ve spor turizmi alanında Samsun’un ciddi potansiyelinin olduğunu belirten Vali Dağlı, bu fırsat ve imkanların tanıtılması, turizmin il ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin Turizm Eylem Planına göre yoğunlaştırılacağını ifade etti.

Vali Dağlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında, turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle sağlık, spor ve termal alanlarında Samsun ilini Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır. İlimizin turizmini geliştirmek için hep birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle; rehberinden otel işletmecisine, belediyesinden kaymakamlıklarımıza, çiftçimizden sağlık personeline, yatırımcılarımızdan esnafa kadar tüm sorumluların dayanışma ve birlik içerisinde hareket etmeleri önem arz etmektedir."
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı az bulutlu
banner493