Vali Dağlı, kitap bağış kampanyasını başlattı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Adalet Bakanlığı tarafından ’kitap iyileştirir’ sloganı ile ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyasını başlattı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Dağlı, Bafra Adliyesinde başlatılan kitap bağış kampanyasının açılışını yaptı. Kampanyanın açılış konuşmasını yapan Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, “İnfaz kanununa göre, cezaevi güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenen temel amaç hükümlülerin yapmış olduğu suç işlemesini önlemek, toplumu suça karşı korumak, hükümlülerin sosyalleşmesini teşvik etmek ve topluma sağlıklı birerler olarak topluma sağlamaktır. Bu nedenle bakanlığımız ceza infaz kurumlarının kütüphanelerinin pek çoğunda yetersiz olan kitap sayısını arttırmak için bu tür faaliyetlere önem vermektedir” dedi.

Vali Zülkif Dağlı ise “Ceza infaz kurumlarına gelen vatandaşlarımız onların hayat şartlarını iyileştirmek adına topluma daha fazla nasıl kazandırabiliriz. Onları daha nasıl rahat bir şekilde bu ceza infaz kurumlarından çıktıktan sonra iş ortamına sokabiliriz veya bazı yetenekleri kazandırabiliriz bunlarla ilgili çalışmalarımız adli kuruluşlarımızla başsavcılarımızla beraber devam ediyor. Bu manada Samsun’da güzel çalışmalar yapıyoruz. Yakın bir zamanda da ceza infaz kurumu olan ilçelerimizin tamamı başsavcıları ve cezaevi müdürleri ile birlikte bu kurumlarımızdan milli eğitim müdürlüğü, müftülük sağlık müdürlüğü, gençlik ve spor müdürlüğü, tarım müdürlüğü ve bu meyanda faydalı olabilecek müdürlerle birlikte toplantı yapma düşüncemiz var. Çünkü buralarda yapılan faaliyetleri kamu kurumları olarak daha fazla nasıl destekleyebiliriz ve bu ceza infaz kurumlarında kalan vatandaşlarımızın nasıl daha iyi şartlarda ve daha iyi imkanlara , daha iyi eğitime kazandırabiliriz. Bununla ilgili yakında koordinasyon toplantısı yapmak suretiyle biraz daha faaliyetleri artıracağız ve niteliklerini daha yükseltmiş olacağız ”dedi.

Konuşmaların ardından kitap bağış kapmayasının kurdelesi Vali Dağlı ve adliye personeli ile birlikte kesildi.