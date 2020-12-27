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Vali Dağlı: “Kısıtlamada olduğu gibi diğer günlerde de evde kalmayı sürdürelim”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsunlulara seslenerek, “Kısıtlama süresinde olduğu gibi diğer günlerde de mümkün olduğunca evlerimizde kalmayı sürdürelim” dedi.

SAMSUN 27.12.2020, 19:08
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Vali Dağlı: “Kısıtlamada olduğu gibi diğer günlerde de evde kalmayı sürdürelim”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsunlulara seslenerek, “Kısıtlama süresinde olduğu gibi diğer günlerde de mümkün olduğunca evlerimizde kalmayı sürdürelim” dedi.

Tüm Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Samsun’da da vatandaşlar büyük bir uyum gösterdi. Şehrin kalabalık cadde, sokak ve parkları kısıtlama ile birlikte büyük bir sessizliğe büründü. Samsun Valisi Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile virüs ile mücadelede evde kalmanın önemine değindi.

Sosyal medya üzerinden vatandaşlara seslenen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli hemşehrilerim; sizler kısıtlama ve tedbirlere bir süre daha titizlik ve ciddiyetle uymaya devam ettiğiniz takdirde inşallah en kısa sürede bu zor günleri atlatacağız. Çiftlik’te, Mecidiye’de, Cumhuriyet Meydanı’nda, Saathane’de, Atakum sahilinde, Doğu Park’ta, Batı Park’ta, mesire alanları ve parklarımızda tıpkı eskisi gibi yeniden sevdiklerimizle birlikte sağlık ve güvenle gezeceğiz. Ama şimdilik, kısıtlama süresinde olduğu gibi diğer günlerde de mümkün olduğunca evlerimizde kalmayı sürdürelim. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte sabır, fedakarlık ve inançla kazanan biz, kaybeden virüs olacak. Anlayış ve destekleriniz için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum.”
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