Vali Dağlı Kavak’ta hizmet ve projeleri inceledi

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Kavak ilçesini ziyaret ederek devam eden hizmet ve projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı’nın Kavak ziyareti İlçe Kaymakamı Engin Şenay’la yaptığı görüşmeyle başladı. Sonrasında Dağlı, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretlerde ilçe genelinde yürütülen hizmet ve projeler görüşüldü.

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) de ziyaret eden Zülkif Dağlı, OSB’de üretim yapan plastik firmalarında incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden bilgi aldı.