Vali Dağlı: “Havza OSB doğal gaza kavuşacak ve daha cazip hale gelecek”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Havza OSB’nin doğal gaza kavuşmasıyla yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini söyledi.

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Elektrik, su, yağmur hattı, telekom hattı ve kanalizasyon alt yapıları daha önceden tamamlanan ve konumunun avantajıyla da yatırımcılar tarafından yoğun talep alan Havza OSB’nin doğal gaz alt yapısının da şirket tarafından 2022 yatırım programına alınmış olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Zülkif Dağlı, OSB’nin doğal gaza kavuşmasıyla çok daha cazip hale gelerek yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edeceğini ve bunun da daha çok yatırım ve daha çok istihdamla Havza ve Samsun ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

OSB alanını genişletme çalışmaları, 2022 bütçesi ve yeni yatırımcıların parsel taleplerinin de görüşüldüğü toplantıda Vali Dağlı, Türkiye’nin ve Samsun’un ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için üretim yapan yatırımcıları her anlamda desteklemeye ve yatırım yapma noktasında işlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi.