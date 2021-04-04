Vali Dağlı: “Gazetecilik, demokratik toplumların güvencelerindendir”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Gazetecilik mesleği, sağladığı etkin denetim mekanizmasıyla demokratik toplumların güvencelerindendir” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nin 41’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Dağlı, mesajında, gazetecilik mesleğinin önemine dikkati çekerek, gazeteciliğin demokratik toplumların güvencelerinden biri olduğunu söyledi.

Dağlı, 5 Nisan 1980’de kurulan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır’a bir kutlama mesajı gönderdi. Vali Dağlı, mesajında şunları söyledi:

“Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında gazetecilik mesleği; bireylere doğru ve sağlıklı haber ve bilgi akışını sağlayarak toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak gibi önemli bir misyonu içermektedir. Halkın haber alma gereksinimini karşılamak üzere enformasyonun toplanması, analiz edilmesi ve işlenerek habere dönüştürülmesi gibi bir dizi süreci içeren gazetecilik mesleği; sağladığı etkin denetim mekanizmasıyla demokratik toplumların güvencelerindendir. Haber ve haberleşme olgusu çevremiz ile etkileşim içerisinde kalarak sosyal bağlar kurabilmemiz için ihtiyacımız olan bilgiyi sağlayan en temel unsurlardandır. Kamu adına toplumsal bilginin edinimi ve kontrolünü üstlenen ahlaksal bir sorumluluk gerektiren gazetecilik mesleği aynı zamanda yetenek ve cesaret gerektirir. Bu vesileyle sivil toplum örgütlerimizin önemli temsilcilerinden olan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş yıldönümünü kutlar, başta siz olmak üzere özveriyle çalışan basın mensuplarına sağlık, huzur ve aileleri ile birlikte esenlikler diliyorum.”