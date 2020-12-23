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Vali Dağlı esnafın sorunlarını dinledi
SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve oda başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek sorunlarını dinledi.
SAMSUN 23.12.2020, 15:18
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SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve oda başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek sorunlarını dinledi.Esnaf ve sanatkar odalarının ilin en önemli ve dinamik örgütlerinden olduğunu belirten Dağlı, şehrin kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkürlerini iletti. Dağlı korona virüsü tedbir ve kısıtlamalarına titizlikle uyulmaya devam edilmesiyle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacaklarına ve kısa süre içerisinde esnaf ve sanatkarların Samsun ekonomisini güçlendirmeye ve her alanda geliştirmeye devam edeceklerine inandığını kaydetti.
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