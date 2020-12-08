Vali Dağlı: “Eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretlerini bir süreliğine erteleyelim”

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Salgınla mücadelede olmazsa olmazımız maske, mesafe ve temizlik kurallarını asla ihmal etmemekle birlikte, eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretlerini de bir süreliğine tamamen erteleyelim” dedi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı korona virüsü tedbirleri hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Vali Dağlı, “Uzunca bir süre sizlerin desteğiyle başarıyla yürüttüğümüz korona virüsüyle mücadelede yaşanan ufak bir rehavet, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de maalesef hiç de görmek istemediğimiz bir tabloyu ortaya çıkardı. Gelinen süreç, bu mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için her zamankine oranla çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Salgınla mücadelede olmazsa olmazımız maske, mesafe ve temizlik kurallarını asla ihmal etmemekle birlikte, eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretlerini de bir süreliğine tamamen erteleyelim. Salgına karşı hareketliliği ve hastalığın yayılımını azaltmak amacıyla alınan kısıtlama kararlarına uymak yasal bir zorunluluk olduğu gibi, kısıtlamaların olmadığı gün ve saatlerde gönüllü olarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı vermenin de sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani bir sorumluluk olduğunu unutmayalım. Evde geçirdiğimiz süre arttıkça mücadele gücümüzün de artacağına ve el birliğiyle mücadele ederek Samsunumuzu salgınla mücadelede örnek bir il haline getireceğimize yürekten inanıyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.