Vali Dağlı: "Devletimize emanet olan yavrularımızı kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz"

Çocuklarla iftarda buluşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Milletimizin devletimize emaneti olan değerli yavrularımızı kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Eğitimlerinizi tamamlayarak hayata en iyi şekilde hazırlanmanız için gayret gösteriyoruz" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, eşi Nülifer Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve protokol üyeleri Canik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar programında çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi.

Çocukların topluma yararlı ve özgüvene sahip bireyler olarak yetişmeleri için devletin her türlü imkânı sağladığını vurgulayan Vali Dağlı çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün iftar soframız sizlerle şenlendi. Milletimizin devletimize emaneti olan siz değerli yavrularımızı kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz ve sizlerin mutluluğunu kendi mutluluğumuz olarak görüyoruz. Sizlerin en iyi şartlarda yaşamınızı devam ettirmeniz ve eğitimlerinizi tamamlayarak hayata en iyi şekilde hazırlanmanız için gayret gösteriyoruz. İnanıyoruz ki inşallah sizler de gelecekte güzel yerlerde bu toplum için faydalı işler yapan, kendi hayatında başarıdan başarıya koşan insanlar olacaksınız. Allah sizlere hiçbir sıkıntı yaşatmasın. Bayramınızı kutluyor, yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu.