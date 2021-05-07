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Vali Dağlı: “Çarşamba Karma OSB üretim ve istihdama katkı sağlayacak”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne(OSB) yatırım yapmak isteyen iş adamlarıyla buluştu. Vali Dağlı, “Çarşamba OSB üretim ve istihdama katkı sağlayacak” dedi.

SAMSUN 07.05.2021, 19:10
Vali Dağlı: “Çarşamba Karma OSB üretim ve istihdama katkı sağlayacak”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne(OSB) yatırım yapmak isteyen iş adamlarıyla buluştu. Vali Dağlı, “Çarşamba OSB üretim ve istihdama katkı sağlayacak” dedi.

Vali Zülkif Dağlı kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına yakın olması nedeniyle yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelen ve sanayi parselinin 3 katı kadar talep alınan Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım yapmak için parsel tahsis talebinde bulunan işadamlarıyla bizzat gerçekleştirdiği görüşmelerini sürdürüyor.

Çarşamba Karma OSB’de ihracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firma ve sektörlerin bulunmasına özen gösterdiklerini dile getiren Dağlı, OSB’nin başta Çarşamba ilçesi olmak üzere Samsun’un tamamında üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlayacağını söyledi.
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