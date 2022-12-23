Vali Dağlı: “Başvuran öğrencilerin tamamına yakını yurda yerleştirildi”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, öğrenci yurtlarında var olan kapasitenin tam olarak kullanılmasının yanı sıra imkânlar ölçüsünde ek kapasitelerin de oluşturulmasıyla bu yıl başvuruların tamamına yakını olan 8 bin 121 öğrencinin yurt yerleştirmesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Müdürü Feyzullah Dereci, şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, yurt müdürleri ve ilçe müdürleriyle toplantı yaparak, tüm ilçelerdeki yurtların durumu, sportif faaliyetler ve gençlik merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Toplamda 60 bine yakın öğrenciye sahip iki üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında eğitim-öğretim gören 270 bini aşkın öğrencisiyle ’Samsun’un tam bir gençlik ve eğitim şehri’ olduğunu belirterek, gençleri Türkiye’nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin güvencesi, geleceğin teminatı olarak gördüklerini ifade eden Vali Zülkif Dağlı, devletin spor alanında Samsun’da ciddi bir yatırım yaptığını ve Samsun’un spor altyapısı bakımından da çok iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, bu altyapının en iyi şekilde değerlendirilmesi noktasında ilçe müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ve şube müdürlerine kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili konuları titizlik ve özveriyle takip etmeleri talimatı verdi.

Müdürlüğün 82 spor tesisi, 18 yurt müdürlüğü, 15 gençlik merkezi ve 3 genç ofisi olmak üzere toplam 118 tesis ve 1581 personeliyle Samsun’a hizmet vermeye devam ettiğini belirten Zülkif Dağlı, öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanmasından ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına, kamplardan, gençlik merkezlerine ve yetenek taramalarına kadar çok geniş bir yelpazede sürdürülen faaliyetlerin gençler için önemli imkanlar ve kolaylıklar ortaya koyduğunu söyledi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Samsun’un tüm ilçelerinde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullar da dahil olmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve SAMÜ’ye yerleşen öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için ilgili tüm kurumlarla birlikte gayret gösterildiğini ifade eden Dağlı, öğrenci yurtlarında var olan kapasitenin tam olarak kullanılmasının yanı sıra imkânlar ölçüsünde ek kapasitelerin de oluşturulmasıyla bu yıl başvuruların tamamına yakını olan 8 bin 121 öğrencinin yurt yerleştirmesinin gerçekleştirildiğini kaydetti. 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 123 bin lisanslı sporcusu, 14 bin de faal sporcu bulunan Samsun’da 63 spor dalı branşından faal olarak 59’unda il birinciliği, mahalli, bölge, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonaları organizasyonları düzenlenmekte olduğunu belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun’un 2022 yılında FISU Dünya Şampiyonası, 2 yarı final ve 5 grup müsabakası olmak üzere toplamda ulusal ve uluslararası 18 faaliyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Altyapısı her geçen gün daha güçlenen spor şehri Samsun, özellikle yurt içinde birçok branşın finallerine ve büyük turnuvalara ev sahipliği yapmayı sürdürmektedir” dedi.

Spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, spor branşlarına yönlendirmek, yetenekli çocukların üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamındaki faaliyetlerin de aralıksız sürdürüldüğünü ve bu çerçevede 2019-2022 yılları arasında 28 bin 751 öğrenciye tarama yapıldığını anlatan Samsun Valisi Dağlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bağımlılıkla mücadele noktasında da çalışmalar yürüttüğünü, 2022 yılı içerisinde gençlik merkezleri, yurt müdürlükleri ve ilçe müdürlüklerinde kurslara katılan 5 bin çocuk ve gence yönelik bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.