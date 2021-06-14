Vali Dağlı: "Bağımlılıkla mücadelede azami hassasiyet gösterilmeli”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılıkla mücadeleye ara vermeden devam ettiklerini, bu konuda tüm kurum ve kuruluşlardan azami hassasiyet gösterilmesini istediklerini söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kamu kurum yöneticileri, yerel yönetimler ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uyuşturucu arzının engellenmesi, bağımlılıkla mücadelede alınan/alınacak tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bağımlılıkla mücadelenin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Vali Dağlı, "Bağımlılıkla mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin her kuruma önemli görevler düşüyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bağımlılıkla mücadelede gerek kurumların gerek personelinizin azami hassasiyet göstermesini özellikle istirham ediyorum. Bağımlılıkla mücadele konusunda çaba gösteren ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri ile emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.