Vali Dağlı: “Bağımlılıkla mücadele kamu görevi”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılıkla mücadelenin kamu görevi olduğunu söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) tarafından gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele konusuyla ilgili OMÜ Araştırma Uygulama Merkezleri Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından ‘Bağımlılıkla Mücadelede Güç Birliği Eğitimi’ gerçekleştirildi.

“Bağımlılıkla mücadele kamu görevidir”

Bağımlılıkla Mücadelede Güç Birliği Eğitimini gerçekleştiren Samsun Valisi Dağlı, “Bağımlılıkla mücadelede gönüllülük esastır. Topluma baktığımızda sadece kamu görevi açısından bunları düşünmüyoruz. Biz bu işi daha candan daha gönüllü içimize sindirerek yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bağımlılık sadece tek kişiyi değil aile, akraba, sınıf, sokak, bütün sosyal hayata etki ediyor. En fazla acıyı ise aileler çekiyor. Bağımlılıkla mücadele için topyekûn bir mücadele gerekiyor. Bu konu hakkında mutlaka bir şeyler yapılıp çözülmesi gerekiyor. Dersi aldığınız, gönüllü katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Dağlı, gerçekleştirmiş olduğu eğitimde; sorunlar, çözüm önerileri, mevzuat, koordinasyon şeması, teknoloji bağımlılığı, 2022-2024 hedefleri, kurumlar açısından dünden bugüne neler değişti ve gelişti konularına eğitiminde yer verdi. Eğitimin ardından katılımcılarla soru cevap gerçekleştiren Vali Dağlı, sonrasında katılımcılarla tek tek tanıştı. Eğitim ikramların ardından sonlandırıldı.

Eğitime; ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, OMÜBAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu, Yeşilay Genç Kızılay Topluluğu ve çok sayıda öğrenci katıldı.