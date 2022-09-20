Vali Aksoy, Samsun TSO’da

2010-2014 yılları arasında Samsun Valiliği yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı(TSO) ziyaret ederek, yönetim kuruluyla bir araya geldi. Yeni hizmet binası için Samsun TSO Yönetimi’ni kutlayan Vali Aksoy, “Samsun’a yakışır modern bir hizmet binası yapmışsınız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

2010-2014 yılları arasında Samsun Valiliği yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun TSO’yu ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ın da bulunduğu ziyaret, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Murzioğlu: “Başarılarınız daim olsun”

Vali Hüseyin Aksoy’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Öncelikle sizleri, özverili katkılarınızla camiamıza kazandırdığımız yeni hizmet binamızın çatısı altında ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İlimizde görev yaptığınız süre içinde çok güzel çalışmalara imza atarak, kalıcı izler bıraktınız. Önemli katkılarınız sayesinde kentte kurumlar arasında güzel bir birliktelik sağlandı. Gerek yıllardır konuşulan Fuar ve Kongre Merkezi olsun, gerek Teknopark Projesi, gerekse Lojistik Köy Projesi olsun bunların hepsi sizlerin özverili katkılarınızla oldu. Bunların yanında Gıda OSB’nin hızla yapılanması, Kavak OSB’nin birinci etabının altyapısının hazırlanarak yatırımcıya açılması, Kavak OSB yolunun yapılması ve diğer OSB’lerin sorunlarının aşılması da yine sizlerin öncülüğünde oldu. Kentimize yaptığınız hizmetlerden dolayı Samsun halkı hala sizi minnet ve şükranla anıyor. Görev yaptığınız yerlerde de çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. Allah yolunuzu hep açık etsin. Başarılarınız daim olsun” diye konuştu.

Vali Aksoy: “Samsun halkını sevgi ve saygı ile selamlıyorum”

Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Görev yapmaktan her zaman gurur duyduğum Samsun’u ziyaret etmekten ve eski dostlarımızla bir arada olmaktan oldukça mutluyum. Samsun’da görev yaptığım süre içerisinde sizlerle, tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde güzel çalışmalar sergilediğimize inanıyorum. Samsunlularla karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve güvene dayalı bir bütünleşmeyi esas alarak vatandaşlarımızın huzurunu, mutluluğunu öncelikli kılan; vatandaş odaklı, etkin, verimli, kaliteli hizmet sunma anlayışıyla yürütme gayreti içinde oldum. Samsun benim için ayrı bir yere sahip. Türkiye’nin kuzeye açılan kapısı Samsunumuzu bıraktığımızdan daha güzel yerlerde görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Samsun’u geliştiren, güzelleştiren projelerde emeği geçenleri kutluyorum. İş dünyası olarak sizler de, gerçekten çok güzel ve Samsun’a yakışır modern bir hizmet binası yapmışsınız. Zaten Samsun’a da böyle güzel bir bina yakışırdı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, sizlerin aracılığıyla Samsunluları en içten sevgi ve saygı ile buradan selamlıyorum” şeklinde konuştu.