Uzmanından uyarı: “Gözlerinizi UV ışınlarından koruyun”

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, “Yurtdışından gelecek olan hastalar tatil planlarına 5 gün istirahat ekleyerek bu süreci kolaylıkla konforlu bir şekilde geçirebilirler. 5 günün sonunda kişiler rahatlıkla havuza girebilir, olağan tatil planına dönebilirler. Bu noktada dikkat etmelerini istediğimiz önemli konu, gözlerini UV ışınlarından korumaları bu bizim için çok önemli” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, kişinin uzak ya da yakını net görebilmek adına kullandığı materyallere veda edebilmesi adına yapılan işlemlerin tamamına refraktif cerrahi dendiğini ifade ederek, “Refraktif cerrahide 40 yaş öncesi ve sonrası olarak tedavi seçenekleri değişiklik göstermektedir. 40 yaş öncesi daha çok excimer lazeri tercih ederken 40 yaş sonrası için akıllı mercek dediğimiz trifokal (akıllı) lensler yani 3 odağı gösteren merceklerle yapıyoruz. 40 yaş öncesinde halk arasında bilinen adıyla göz çizdirme işlemi excimer lazer işlemidir” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Emrah Kan şu bilgileri verdi:

“Günümüzde en popüler olanı no touch lazer yöntemidir. Bu yöntem temas etmemesiyle, işlemin kısa sürmesi ve gözüne bir şey dokundurmayan refleksleri çok güçlü olan kişilerin tercih ettiği bir yöntemdir. İşlem esnasında göze neredeyse hiç dokunulmuyor, bıçak kesisi gibi bir keşide söz konusu değil. Günümüzde özellikle Gündelik hayatında bilgisayar çok sık kullanan kişilerin tercihidir. İşlem öncesi gözünün bu işleme uygun olup olmadığına dair testler yapıyoruz. Kişinin korneası inceyse no touch lazer yöntemini tercih etmelidir.”