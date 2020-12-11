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Uzm. Dr. Akdere: "Alkol ve sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatıyor"

SAMSUN (İHA) – Pandemi dönemi için öneriler veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Akdere, “Çörek otu, tarçın, karanfil, evde yapılmış yoğurt tüketmek önemli. Alkol, sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatan durumlar, bunlardan kesinlikle uzak durulmalı” dedi.

SAMSUN 11.12.2020, 12:08
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Uzm. Dr. Akdere: "Alkol ve sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatıyor"

SAMSUN (İHA) – Pandemi dönemi için öneriler veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Akdere, “Çörek otu, tarçın, karanfil, evde yapılmış yoğurt tüketmek önemli. Alkol, sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatan durumlar, bunlardan kesinlikle uzak durulmalı” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Dr. Taner Akdere bağışıklık sisteminin "Bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistem" olarak tanımlandığını belirtti.

Uzm. Dr. Taner Akdere bağışıklık sistemi güçlü olmayanlarda vücuda yayılması daha hızlı ve kolay olduğu bilinen korona virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin doğal yöntemlerle güçlendirilebileceğini ifade etti. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanında, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için taze zencefil, zerdeçal, çörek otu, ıhlamur, meyve ve sebze tüketiminin önemini de vurgulayan Dr. Akdere; konuya ilişkin yanıtlar verdi.

"Virüs daha çok yaşlıları ve kronik hastalığı olanları etkiledi"

Uzm. Dr. Taner Akdere, Covid-19’un çok yeni bir virüs tipi olduğunu, o nedenle yapılan araştırmalar sayesinde bu anlamdaki bilginin de giderek arttığını söyledi. Uzm. Dr. Akdere, "Ölümlerden de gördüğümüz gibi virüs daha çok yaşlıları ve kronik hastalığı olanları etkiledi. Yaşlılar gerçekten en büyük risk grubunu oluşturuyor. Ayrıca KOAH gibi akciğer hastalığı olanlar veya bir immün yetmezliği olan kanser hastaları bu virüse çok daha duyarlı. Yaşlılarda zaten immün yaşlanma görülüyor. O nedenle yaşlılar en önemli risk grubunu oluşturuyor diyebiliriz” diye konuştu.

Covid-19’a yönelik Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlerin önemine değinen Uzm. Dr. Akdere; kişisel hijyen tedbirlerinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin de temel unsurlar arasında yer aldığına dikkati çekti.

Uzm. Dr. Taner Akdere, “Bağışıklık sistemi kuvvetli olmayınca ne yapsanız olmuyor” diyerek, şu bilgileri verdi: "Bağışıklığı yüksek tutmanın birkaç temel unsuru var. Zaten ileri yaş bağışıklık sistemini düşüren bir unsur, bunu değiştiremeyiz ama öyle sağlıklı yaşlılar var ki devamlı diyet yaparak iyi beslenmeyen, sigara, alkol tüketen birçok gençten çok daha zinde olan yaşlı da var. İlk silahımız bizim beslenme. Beslenmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. El yıkama, dezenfektan ve maske kullanımının yanında beslenme en önemli unsur. Her şeyden belli bir miktarda yemeyi öneriyorum. Ekmeği de kesmeden dengeli bir beslenme önemli. Bunun yanında C vitamini alımı çok önemli. Limon, portakal, mandalina ve kivi doğal C vitamini kaynakları. Ülkemizde de çok bol var. Bugünlerde belki yeterince C vitamini alamayanlar ekstra tabletlerle takviye yapabilir. Çünkü C vitamini gerçekten iyi bir bağışıklık güçlendirici”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Akdere; sağlıklı ve gebe olmayan bireylere taze zencefil ve zerdeçal tüketimini önerdiklerini, bunların da bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol alacağını söyledi.

Zencefili iki yaşın altındaki çocuklar, gebeler ve kan sulandırıcı ilaç alanların kullanmaması gerektiğini söyleyen Dr. Akdere; açıklamasını şöyle sürdürdü: "Yeşil sebzeler çok önemli. Bunlarda da hem C vitamini hem de tüm mineraller var. D vitamini çok önemli. Ayrıca açık havada yapılacak 20-30 dakikalık yürüyüşleri de bağışıklık için öneriyoruz. Öte yandan normal sağlıklı bir insanın kısıtlayıcı bir durumu yoksa 1,5-2 litre su tüketmesi gerekiyor. Az uyuyan insanların hormonal dengesi değişiyor. Ortalama 7 saatlik uyku öneriyoruz. Ayrıca çörek otu, tarçın, karanfil, evde yapılmış yoğurt tüketmek önemli. Alkol, sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatan durumlar, bunlardan kesinlikle uzak durulmalı. Genel hijyen kurallarına dikkat etmek, bağışıklığımızı güçlendirmek, çalışılan ya da yaşanılan ortamları sık sık havalandırmak, sigara ve alkolden uzak durmak, kalabalık yerden uzak durmak, el sıkışmamak, sarılmamak, dışarıya çıkma zarureti olmayanların evlerinde kalmaları bu süreçte alınabilecek en iyi önlemler diyebiliriz”
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