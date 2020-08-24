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Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti
SAMSUN’UN AYVACIK İLÇESİNDE ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.
SAMSUN 24.08.2020, 17:32
Samsun’un Ayvacık ilçesinde üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Ayvacık ilçesi Kabaklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabaklık Mahallesi’nde kesmek istediği ağacın üzerine devrilmesi sonucu 56 yaşındaki Cemil Soycan ağır yaralandı. Soycan, 112 acil ambulans ekiplerinde olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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