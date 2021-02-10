Uzaktan eğitimle hafız oldular

Samsun Alaçam Merkez Fatih Kur’an Kursu’nda pandemi sürecinde eğitimlerini online olarak sürdüren 3 öğrenci hafızlık belgelerini aldı.

Genç hafızlara belgelerini takdim eden Alaçam İlçe Müftüsü Orhan Bal, "15 öğrencimiz Kur’anı yüzünden okuma, 45 öğrencimiz ise hafızlık eğitimi olmak üzere 60 öğrencimiz, pandemi nedeni ile uzaktan eğitimine devam ediyor. Şimdiye kadar kursumuzdan 29 hafız ve 400’ün üzerinde Kur’an’ı yüzüne okuyan öğrenci mezun ettik. 6 Kur’an kursu hocamız, 60 öğrencimiz bulunmakta, inşallah bu dönemi bu şekilde hayırlısıyla geçireceğiz" dedi.

İlçe Müftülüğü Merkez Fatih Kur’an Kursu yöneticisi Ramazan Gündüzde, “Kur’an kursu eğitimlerinde pandemi kuralları gereğince şu an eğitimleri online olarak uzaktan eğitim halinde yürütüyoruz. Malumunuz üzere pandemi gibi sıkıntılı bir dönemdeyiz. Hafızlık eğitimini nasıl sürdüreceğiz diye endişelerimiz vardı. İlk defa karşı karşıya kaldığımız bu dönemi başarılı bir şekilde geçirdik ve yapılan hafızlık tespit sınavında 3 öğrencimiz başarı göstererek belgelerini aldılar. Şuan uzaktan eğitim ile hafızlığını bitiren ve hafızlık tespit sınavına hazırlanan 4 öğrencimiz daha var" dedi.