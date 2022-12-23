Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şahsa adli kontrol

Samsun’un Bafra ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 140 sentetik hap, 3 fişek metanfetamin ve esrar maddesi, 2 adet plastik uyuşturucu madde içme aparatı, 2 adet cam payp ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B, Ö.C.Ö. ve A.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.C.Ö. ve A.G. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.B. ise Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.