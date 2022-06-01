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Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde yapılan aramada saksıya dikili 30 kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAMSUN 01.06.2022, 17:36
Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde yapılan aramada saksıya dikili 30 kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele dahilinde çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükcami Mahallesi’nde B.D. isimli şahsın ev aramasında balkonda saksıya dikili 30 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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